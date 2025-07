Leonarda Cianciulli la saponificatrice di Correggio che faceva i biscotti con i cadaveri per salvare il figlio dalla guerra

Leonarda Cianciulli, famosa come la saponificatrice di Correggio, è una figura tanto inquietante quanto affascinante del primo Novecento italiano. Con un talento inatteso per i biscotti, celava un oscuro segreto: usarli per perpetrare omicidi, convinta di proteggere il suo amato figlio dalla guerra. Una storia che svela le profondità più oscure dell'animo umano e ci invita a riflettere sui limiti della follia. Ma chi era realmente questa donna?

Leonarda Cianciulli sapeva fare i biscotti. Dicevano che erano veramente buoni ma nessuno sapeva cosa ci fosse veramente dentro. Ma tre povere donne che gustarono le sue prelibatezze non si risvegliarono più. La saponificatrice di Correggio, che uccideva come rito protettivo per evitare che i figli morissero in guerra, è una delle storie più affascinanti del primo Novecento italiano. Leonarda Cianciulli, un’ irpina in Emilia. Leonarda, ultima di sei figli, nacque a Montella, un piccolo paese dell’Irpinia, il 18 aprile 1894 dall’unione di Mariano Cianciulli, allevatore di bestiame, con Serafina Marano, una vedova con altri due figli che l’aveva sposato in seconde nozze. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Leonarda Cianciulli, la saponificatrice di Correggio che faceva i biscotti con i cadaveri per “salvare il figlio dalla guerra”

In questa notizia si parla di: leonarda - cianciulli - biscotti - saponificatrice

Faceva saponi, candele e dolcetti da offrire agli amici con i cadaveri delle sue vittime: la storia della…; Leonarda Cianciulli, la saponificatrice di Correggio: «Ho fatto a pezzi tre donne, erano sacrifici umani per proteggermi da una maledizione»; La saponificatrice di Correggio, un film internazionale su di lei.

Leonarda Cianciulli, la Saponificatrice di Correggio - È passata alla storia per aver ammazzato tre donne e averne utilizzato le membra per produrre del sapone Una storia drammatica avvenuta nella bassa Pianura Padana, a Correggio, in provincia di Reggio ... expartibus.it scrive

Leonarda Cianciulli, la storia della saponificatrice di Correggio - Leonarda Cianciulli, infatti, fu ribattezzata “la saponificatrice di Correggio” per aver sciolto nella soda caustica le sue vittime, imitando proprio il processo impiegato per la produzione ... Lo riporta dilei.it