Uccide per vendetta l' assassino del figlio | spari a Rocca di Papa così è morto il 35enne Franco Lollobrigida era uscito di carcere 2 anni fa

Una tragicomica scena di vendetta scuote Rocca di Papa, alle porte di Roma: un uomo di circa sessant’anni apre il fuoco contro il 35enne Franco Lollobrigida, appena uscito di carcere. La rabbia e il dolore si mescolano in un gesto estremo, segnando un capitolo oscuro nella tranquilla cittadina. Un episodio che lascia sgomenti e solleva interrogativi sulla violenza e sulla giustizia fai-da-te. La vicenda è destinata a far discutere a lungo.

Delitto a Rocca di Papa, alle porte di Roma: colpi di pistola in pieno centro. Un uomo di circa sessant'anni ha ucciso un trentacinquenne uscito dal carcere da un paio d'anni accusato di aver.

Uccide per vendetta l'assassino del figlio: spari in pieno giorno a Rocca di Papa, così è morto il 35enne Franco Lollobrigida - Una scena di sconcerto e violenza ha scosso le tranquille vie di Rocca di Papa, alle porte di Roma. Un uomo di circa sessant’anni ha compiuto un gesto estremo, sparando in pieno giorno al trentacinquenne Franco Lollobrigida, assassinato appena due anni dopo aver lasciato il carcere.

