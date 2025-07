Miniconf oltre 15 anni di stage aziendali per sostenere le giovani generazioni del Casentino

Da oltre 15 anni, Miniconf si impegna a plasmare il futuro delle giovani generazioni del Casentino, offrendo stage aziendali che uniscono formazione e opportunità concrete. Questa tradizione di collaborazione e crescita continua anche nel 2025, rafforzando il legame tra territorio e imprese. Un'iniziativa che non solo sostiene i giovani, ma crea un circuito virtuoso di sviluppo locale, contribuendo a scrivere un nuovo capitolo di speranza e successo.

Arezzo, 8 luglio 2025 – MIniconf, oltre 15 anni di stage aziendali per sostenere le giovani generazioni del Casentino. Anche quest'anno Miniconf rinnova l'impegno, che va avanti da oltre 15 anni, nei confronti delle giovani generazioni del territorio, attraverso l'attivazione di un altro percorso aziendale di alternanza scuola-lavoro all'interno di vari settori lavorativi, dall'area comunicazione e marketing, all'area amministrazione, fino all'ufficio IT. Un investimento, quello sugli stagisti più giovani, che ogni anno arricchisce l'azienda e le varie professionalità che si confrontano apertamente in un tutoraggio di valore nei confronti di ragazze e ragazzi che, in alcuni casi, sono stati anche successivamente assunti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Miniconf, oltre 15 anni di stage aziendali per sostenere le giovani generazioni del Casentino

In questa notizia si parla di: giovani - miniconf - oltre - anni

Miniconf, oltre 15 anni di stage aziendali per sostenere le giovani generazioni; Miniconf fa 50, il Parco 30: patto per l’ambiente dedicato ai giovani; Miniconf lancia il progetto green ‘Infinite Love’ e rivede la distribuzione.

Giovani, oltre due su tre vivono con i genitori. In 10 anni quasi 100 mila laureati hanno fatto le valigie - In dieci anni il Nord ha perso oltre 48 mila giovani laureati, il Centro circa 16 mila e il Mezzogiorno poco più di 32 mila: i numeri del rapporto Istat. Secondo corriere.it

Meno nascite e più partenze, la Toscana perde oltre 10mila giovani in 10 anni - la Nazione - Meno nascite e più partenze, la Toscana perde oltre 10mila giovani in 10 anni Nella regione saldi positivi solo per le province di Firenze e Prato. Si legge su lanazione.it