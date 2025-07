Charlize Theron | Gli uomini fanno flop e lavorano ancora | Hollywood non scommette sugli action con donne

Charlize Theron, premio Oscar e icona dell'azione, denuncia le sfide ancora presenti a Hollywood per le donne protagoniste di film d’azione. In un’intervista rivelatrice con il New York Times, insieme a Uma Thurman, l’attrice sottolinea come il settore continui a premiare gli uomini, lasciando le donne spesso ai margini. La star, che ha rivoluzionato il genere con Æon Flux, afferma che...

La star premio Oscar ha sottolineato la frustrazione per il diverso trattamento dell'industria cinematografica nei confronti del genere femminile. Charlize Theron ha rilasciato una lunga intervista al New York Times insieme alla collega Uma Thurman per l'uscita di The Old Guard 2 e come spesso le accade non ha risposto in maniera banale. L'attrice, che esordì nel genere action nel 2005 con il film Æon Flux - Il futuro ha inizio, ha affermato che gli studi di Hollywood spesso concedono soltanto una possibilità alle attrici per aver successo nel genere action. Il doppio standard a Hollywood secondo Charlize Theron L'attrice ha sottolineato come agli uomini vengano concesse più possibilità di fallire rispetto alle donne:"È risaputo.

