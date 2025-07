Sfilate Haute Couture di Parigi | Charlotte Casiraghi Lorde Penélope Cruz e le altre star in front row

Il secondo giorno di Alta Moda a Parigi si infiamma di glamour con star come Charlotte Casiraghi, Penélope Cruz e Lorde in prima fila, catturando gli sguardi di appassionati e fashionisti. Le passerelle si trasformano in un palcoscenico di eleganza, dove le celebrità si uniscono alla creatività delle collezioni più esclusive. Uno spettacolo di stile e raffinatezza che rende Parigi ancora una volta capitale indiscussa della moda. E l’evento promette di riservare altre sorprese sorprendenti.

