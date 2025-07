Venezia infinita | il documentario di Sky Arte svela l’anima moderna della Serenissima

Venezia Infinita Avanguardia, il nuovo documentario di Sky Arte, svela l’anima moderna della Serenissima, offrendo una prospettiva innovativa e sorprendente sulla città lagunare. Più di un semplice museo a cielo aperto, Venezia si rivela come un centro pulsante di creatività e sperimentazione. Un viaggio affascinante alla scoperta di un volto inedito e dinamico della città che continua a reinventarsi nel tempo. Questo lavoro audiovisivo si distingue per il suo approccio che supera le classiche immagini...

