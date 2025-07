Uscirà all’estero la nuova raccolta poetica L’odore delle sere della scrittrice aretina Lucrezia Lombardo

L’arte poetica di Lucrezia Lombardo conquista i cuori anche oltre i confini italiani. Con la sua nuova raccolta “L’odore delle sere”, l’autrice aretina, classe 1987, si affaccia con decisione nel panorama internazionale, confermando il suo talento e la sua costante ricerca letteraria. Un’opportunità unica per scoprire un’immagine vibrante e intima dell’animo umano, rendendo questa pubblicazione un appuntamento imperdibile per gli amanti della poesia nel mondo.

Arezzo, 8 luglio 2025 – , classe 1987. Questo non è il primo testo di Lombardo rivolto al mercato straniero -altri due libri l’hanno infatti preceduto- tuttavia prosegue, in questo modo, un’intensa attività di ricerca letteraria, che sta conducendo l’autrice a farsi conoscere anche fuori dai nostri confini. È infatti prevista (in duplice lingua) la pubblicazione della raccolta “L’odore delle sere” (“Mireasma serilor”), con traduzione di Eliza Macadan e testo critico di Silvia Comoglio, per la casa editrice romena Eikon, un noto marchio internazionale, che ha pubblicato titoli di autori classici, moderni e contemporanei, ha organizzato festival nazionali e tournée, partecipando a tutte le fiere del libro in Romania e ad alcune fiere internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it