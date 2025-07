Grosseto 13enne ucraino cade da balcone dei nonni e muore

Una tragedia che scuote Grosseto: un giovane ucraino di 13 anni, arrivato in Italia per trascorrere del tempo con la famiglia, ha perso la vita dopo una caduta da un balcone. Un dolore immenso che ci ricorda quanto siano fragili i momenti di gioia e quanto sia importante la sicurezza dei nostri cari. La comunità si stringe intorno alla famiglia, chiedendosi come prevenire simili incidenti in futuro.

È morto nella tarda serata di ieri il ragazzino di 13 anni caduto dal balcone della casa dei nonni a Grosseto e ricoverato d’urgenza all’ospedale Meyer di Firenze. Secondo quanto apprende LaPresse da fonti qualificate, il 13enne è deceduto dopo due giorni di coma, per le conseguenze della caduta. Il 13enne era giunto in Italia, dall’Ucraina, per trascorrere un periodo con i propri familiari. Era stato il cugino del ragazzo a dare l’allarme dopo averlo trovato incosciente nel cortile interno del palazzo. Al momento, la pista seguita dalla polizia che indaga sul caso, è quella di un incidente domestico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Grosseto, 13enne ucraino cade da balcone dei nonni e muore

