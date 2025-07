Valentino banditi irrompono nella sua villa | la sicurezza apre il fuoco

Momenti di paura e tensione scuotono la sontuosa villa di Valentino a Roma, quando due banditi incappucciati hanno tentato di penetrare nella residenza. La pronta reazione di una guardia giurata ha impedito il peggio, scatenando un conflitto a fuoco che ha lasciato tutti senza parole. La vicenda mette in luce quanto sia fragile la sicurezza delle celebrità e quanto sia fondamentale essere sempre pronti a difendersi.

Momenti di terrore nella sontuosa villa di Valentino a Roma. Lo scorso fine settimana, due individui incappucciati hanno cercato di introdursi nella residenza situata in via Appia Pignatelli, ma il loro piano è stato sventato grazie all'intervento rapido di una guardia giurata. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni della Polizia, i malintenzionati sono riusciti a oltrepassare il confine esterno della proprietà , arrivando fino al giardino. Proprio in quel frangente è scattato l'allarme, e l'addetto alla sicurezza, per spaventarli e farli desistere, ha esploso un colpo di pistola in aria.

