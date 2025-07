Mbangula via dalla Juve | se dovesse restare in Italia… C’è una squadra in pole per averlo piace tanto a questo allenatore! Retroscena

Il futuro di Samuel Mbangula si fa sempre più incerto, con la Juventus che potrebbe lasciarlo partire. Se dovesse restare in Italia, un club di Serie A si fa avanti come favorito, attratto dal suo talento e dalla stima dell’allenatore. La sua candidatura diventa calda, alimentando le speranze dei tifosi e le voci di mercato. Resta da scoprire quale sarà la decisione finale e quale strada prenderà il promettente attaccante belga.

Mbangula lascia la Juve: c’è un club di Serie A in pole position se dovesse lasciare i bianconeri. Piace tanto a questo allenatore. Il futuro di Samuel Mbangula, uno dei gioielli più corteggiati del mercato in uscita della Juventus, è ancora tutto da scrivere. L’attaccante belga è al centro di un’asta internazionale, con club tedeschi e inglesi pronti a investire su di lui. Tuttavia, secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, qualora il giocatore decidesse di proseguire la sua carriera in Italia, ci sarebbe una squadra in pole position: il Bologna. La pista Bologna: Italiano è il suo grande estimatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mbangula via dalla Juve: se dovesse restare in Italia… C’è una squadra in pole per averlo, piace tanto a questo allenatore! Retroscena

