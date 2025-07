Sciopero nazionale dei treni | disagi ovunque solo a Termini 30 cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti

Una giornata di caos e disagi si sta vivendo nelle stazioni italiane a causa dello sciopero nazionale dei treni, iniziato lunedì sera e in corso fino a martedì pomeriggio. Tra cancellazioni, ritardi fino a 120 minuti e code interminabili agli infopoint, i viaggiatori affrontano un vero e proprio tour de force. La situazione a Roma Termini è particolarmente critica, con 30 treni cancellati. Come si evolverà questa giornata di proteste e quanto influenzerà gli spostamenti?

Treni cancellati, disagi e lunghe file agli infopoint. È questa la mattinata vissuta da molti passeggeri in diverse stazioni italiane a causa dello sciopero nazionale dei treni, iniziato alle 21 di lunedì 7 luglio e in programma fino alle 18 di martedì. A Roma Termini sono in tutto 30 i treni cancellat i: 23 visibili nella schermata "arrivi" della stazione Termini di Roma, dalle 9 di mattina alle 12.45, cui si aggiungono 7 di quelli in partenza. Si registrano ritardi fino a due ore su tutte le linee. Anche alla stazione Centrale di Milano ci sono ritardi e treni cancellati: annullati il Frecciarossa da Milano per Napoli Centrale, il treno di Trenord regionale da Milano per Bergamo e l'Italo diretto a Bari, mentre registrano ritardi fino a 30 minuti un Frecciarossa da Milano a Torino e un Italo diretto sempre a Torino.