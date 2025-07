Morto 13enne ucraino caduto da balcone a Grosseto era in Italia da pochi giorni

Una tragica perdita scuote Grosseto: il tredicenne ucraino, arrivato da soli tre giorni nel nostro paese per sfuggire alla guerra, non ce l’ha fatta dopo essere precipitato dal balcone dei nonni. Un dramma che ci ricorda quanto siano fragili le vite dei bambini coinvolti in conflitti e migrazioni. La sua storia ci invita a riflettere sull'importanza di proteggere i più vulnerabili, ovunque si trovino.

(Adnkronos) – Non ce l'ha fatta il tredicenne ucraino precipitato dal balcone della casa dei nonni a Grosseto nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Il ragazzo, arrivato in Italia solo tre giorni prima per sfuggire alla guerra in Ucraina, è morto nella tarda serata di lunedì 7 luglio all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

