Dumfries non solo nuove tempistiche | spunta altro retroscena – Sky

Denzel Dumfries continua a essere al centro delle attenzioni di mercato, ma nuove rivelazioni svelano un quadro più complesso di quanto sembri. La clausola rescissoria di 25 milioni e il recente rinnovo con l’Inter, concluso a novembre, aprono scenari imprevedibili per il suo futuro. Il destino dell’Olandese Volante è ancora tutto da scrivere, e il mercato europeo potrebbe riservare sorprese inaspettate. Resta con noi per scoprire gli sviluppi più recenti.

La clausola di Denzel Dumfries, come già sostenuto, non scadrà il 15 luglio ( vedi ultimi aggiornamenti ). Ma oltre a questo spunta un nuovo retroscena sul rinnovo con l'Inter arrivato a novembre. RETROSCENA CLAUSOLA E RINNOVO – Il futuro di Denzel Dumfries all'Inter non sembra così certo. Infatti, sul giocatore dell'Olanda pende una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Una cifra che può ingolosire diversi club in giro per l'Europa, soprattutto in Premier League, meta preferita del laterale olandese se un giorno dovesse lasciare Milano. Occhio infatti al Manchester City di Guardiola, ancora alla ricerca di un nuovo terzino destro dopo l'addio di Kyle Walker al Burnley e con il solo Rico Lewis come terzino di ruolo.