Agi.it - Come possiamo combattere (nel nostro piccolo) la deforestazione della Terra

AGI - Non si dovrebbe mai dimenticare quanto siano importanti le foreste per il mondo. Soprattutto se si considera il loro ruolo cruciale nella lotta contro il cambiamento climatico, nella tutelabiodiversità e nel sostentamento di miliardi di persone. Ogni anno, assorbono quasi un terzo delle emissioni antropiche di CO2 derivanti dall'uso di combustibili fossili, ma non solo. Forniscono materie prime a oltre 5 miliardi di persone e ospitano circa l'80%biodiversità terrestre. Tuttavia, l'integrità ecologica delle foreste è minacciata dalle azioni deplorevoli dell'uomola, un fenomeno che a livello globale non sta trovando una risposta adeguata per il raggiungimento degli obiettivi di protezione e ripristino entro il 2030. L'Unione europea è responsabile del 10%globale, e l'Italia si colloca al terzo posto tra gli importatori europei di materie prime che contribuiscono alla distruzione delle foreste.