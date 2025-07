I treni italiani alla conquista dell’Europa

trasformandosi in un attore globale nel settore ferroviario. Oggi, i treni italiani attraversano l’Europa, collegando città e culture, e aprendo nuove frontiere di mobilità e opportunità. È un viaggio emozionante che segna un nuovo capitolo di crescita e innovazione, dimostrando come il nostro Paese si stia confermando protagonista nel panorama europeo dei trasporti.

Dalla Spagna alla Francia, dalla Germania al Regno Unito, dalla Grecia all’Olanda. Sono ormai lontani i tempi in cui le Ferrovie dello Stato Italiane operavano esclusivamente all’intero dei confini del nostro Paese. Da quando, negli ultimi dieciquindici anni, una serie di norme europee – denominate “Quarto pacchetto” – hanno liberalizzato la concorrenza all’interno del mercato comunitario, il Gruppo FS si è spinto sempre più oltre frontiera, fino a diventare, attraverso le sue società controllate, una delle realtà leader nel vecchio continente nel settore della mobilità. Oggi, il numero dei passeggeri che all’estero viaggia con il Gruppo FS si aggira sui 230 milioni l’anno, ed è destinato ad aumentare del 40%. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - I treni italiani alla conquista dell’Europa

