Chris Horner cacciato dalla Red Bull Vitantonio Liuzzi | Chiaro messaggio a Verstappen per convincerlo a rimanere

L'addio di Christian Horner dalla Red Bull segna una svolta epocale nel mondo della Formula 1. Con oltre vent’anni di successi, il team ora cerca di rinvigorire la propria leadership, con Laurent Mekies al timone. Ma cosa significa tutto questo per Verstappen, sempre più tentato dalla Mercedes? Vitantonio Liuzzi, presente in Milton Keynes nel 2005, ha lanciato un chiaro messaggio al pilota olandese: il futuro della squadra dipende anche dalla sua decisione.

Venti anni di successi, prima del clamoroso licenziamento. Da questo mercoledì, Christian Horner non è più alla guida della Red Bull, sostituito nel ruolo di Ceo dall’oramai ex capo-squadra della Racing Bulls (anche ex Ferrari) Laurent Mekies. Una operazione, a detta di molti, orchestrata per tenere Max Verstappen in squadra, sempre più attratto dalla Mercedes. Vitantonio Liuzzi, a Milton Keynes come terzo pilota nella stagione 2005, ha detto la sua sull’amico e team principal britannico con cui, 21 anni fa, vinse con la Arden in F3000 (oggi Formula 2), guardando anche al futuro: “ Mekies è la scelta giusta come successore”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it