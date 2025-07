Parco De Mita Europa Verde attacca | Verificare mancato rispetto delle clausole contrattuali

Il Parco De Mita Europa Verde ha recentemente suscitato dubbi e polemiche: è davvero un parco pubblico o si sta trasformando in uno spazio privato? Dalla documentazione contrattuale emerge che i gestori sono obbligati a garantire l'apertura sette giorni su sette, con orari precisi, da aprile a ottobre. Tuttavia, si apprende che durante tali orari il...

Tempo di lettura: 2 minuti “Cosa è stato veramente inaugurato a Benevento? Un parco verde pubblico o uno spazio privato? Dalla lettura del contratto stipulato tra Comune e le due Società che hanno firmato l’accordo risulta che i gestori sono tenuti a rispettare nei mesi da Aprile ad Ottobre l’apertura del parco sette giorni su sette (prefestivi e festivi compresi) negli orari 9.0-12.30 e 15.0-18.30. Apprendiamo invece che in questi orari il Parco non solo è chiuso al pubblico, ma che gli stessi orari non sono neppure riportati sul cartello che denomina il parco” si legge in una nota a firma di Pina Fontanella, portavoce provinciale Europa Verde. 🔗 Leggi su Anteprima24.it