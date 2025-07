La battaglia di Ilona Staller per riavere il vitalizio | Chiedo 10 milioni di risarcimento donerò i soldi agli ospedali

Tra le molte storie di battaglie e rivendicazioni politiche, spicca quella di Ilona Staller, in arte Cicciolina, che si schiera contro il taglio dei vitalizi. La sua richiesta di 10 milioni di risarcimento e la promessa di donare i soldi agli ospedali accendono i riflettori su un dibattito acceso: diritto, giustizia sociale e memoria politica. RiuscirĂ questa battaglia a cambiare le regole del gioco?

C’è anche Ilona Staller, l’ex pornostar nota con il nome d’arte di Cicciolina, tra gli oltre mille ex parlamentari che hanno protestato contro il taglio dei vitalizi. In questi giorni, il collegio d’appello della Camera dei Deputati si pronuncerĂ sui ricorsi di chi chiede il ripristino dell’assegno originario. Tra i nomi piĂą conosciuti figurano l’ex ministro Claudio Scajola, gli ex sindaci di Napoli Antonio Bassolino e Rosa Russo Iervolino, il leader del movimento studentesco del ’68 Mario Capanna, l’ex giornalista Paolo Guzzanti e, appunto, anche Ilona Staller. L’ingresso in politica con Pannella. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: ilona - staller - battaglia - riavere

Taglio ai vitalizi, 1.300 ex parlamentari fanno ricorso. Da Ilona Staller a Antonio Bassolino. Paolo Guzzanti: «Ho dato il sangue, è sacrosanto» - A sei anni dalla storica delibera che ha rivoluzionato il sistema dei vitalizi, oltre mille ex parlamentari attendono ancora una decisione che potrebbe cambiare radicalmente il loro destino.

La battaglia di Ilona Staller per riavere il vitalizio: «Chiedo 10 milioni di risarcimento, donerò i soldi agli ospedali; Contro il taglio dei vitalizi, la carica dei mille ex parlamentari in attesa del verdetto; Da Bassolino a Ilona Staller: la battaglia degli ex parlamentari contro il taglio dei vitalizi.

Ilona Staller: “La mia battaglia contro il taglio del vitalizio, chiedo 10 milioni di risarcimento” - La richiesta di risarcimento danni dell’ex pornostar, deputata alla Camera tra il 1987 e il 1992, per “violazione della tutela dell’affidamento”. Secondo repubblica.it

Taglio vitalizi, Ilona Staller “Cicciolina” fa ricorso: “Voglio 10mln di € di risarcimento, con 1000 al mese non vivo dignitosamente” - Ilona Staller, conosciuta da tutti come Cicciolina, torna al centro della scena con una battaglia legale che riaccende il dibattito sui vitalizi parlamentari. Da informazione.it