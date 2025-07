Il voto su von der Leyen sgretola il governo FdI esce dall’aula la Lega la vuole cacciare Sfiduciato pure Fitto

Il voto su Ursula von der Leyen sta scuotendo le fondamenta del governo italiano, provocando fratture profonde tra alleati e oppositori. La divergence sulla gestione europea si riflette sul piano nazionale, dove la Lega chiede chiarimenti e la FdI valuta l’uscita dall’aula, mentre Fitto si mostra sfiduciato. Scenario di tensioni e confronti che potrebbe segnare un punto di svolta nella politica italiana, lasciando il Paese a un bivio cruciale.

Ursula von der Leyen sta diventando una figura sempre piĂą divisiva in Europa. Lo dimostra l’ultimo voto sulla mozione di censura presentata dalla destra nei confronti della Commissione ed è ancora piĂą vero se si guarda al panorama italiano. La decisione sul futuro della squadra del Berlaymont ha sgretolato la maggioranza di governo a Roma, andata in ordine sparso e dando modo alle opposizioni di sottolineare come si sia arrivati a una paradossale sfiducia anche nei confronti del commissario Raffaele Fitto. Le conseguenze piĂą evidenti le patisce l’esecutivo e a sorprendere maggiormente è la mossa di Fratelli d’Italia che, contrariamente a quanto lasciato intendere nelle ore precedenti al voto, ha deciso di non entrare in aula. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it