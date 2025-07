Incendio in campeggio a Castiglione Pescaia | Evacuati i turisti in fuga dalle fiamme

Un vasto incendio scoppiato a Castiglione Pescaia, causato da un guasto tecnico a un impianto di dissalazione, ha scatenato il panico tra i turisti del campeggio. Vigili del fuoco, volontari e mezzi aerei sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza tutti. Le prime ricostruzioni indicano che l'incendio abbia avuto origine da un malfunzionamento, con le fiamme che si sono rapidamente diffuse lungo la costa, costringendo all’evacuazione decine di persone in fuga dalle fiamme.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un vasto incendio, partito da un guasto a un dissalatore, ha costretto all’evacuazione decine di persone. Impegnati vigili del fuoco, volontari e mezzi aerei per contenere il rogo. Le prime cause: un guasto tecnico all’origine delle fiamme. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio avrebbe avuto origine da un’avaria a un impianto di dissalazione, che avrebbe innescato il rogo in una zona costiera. Le fiamme si sono rapidamente propagate, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca. Intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e numerosi volontari, supportati da due elicotteri antincendio che stanno operando senza sosta per contenere l’estendersi dell’incendio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Incendio in campeggio a Castiglione Pescaia: Evacuati i turisti, in fuga dalle fiamme

In questa notizia si parla di: incendio - campeggio - castiglione - pescaia

Paura al campeggio: scoppia un incendio nella notte, a fuoco due bungalow e una roulotte - Una notte da brividi al campeggio di Zadina di Cesenatico, dove un incendio improvviso ha minacciato la tranquillità di vacanzieri e residenti.

Incendio a Castiglione della Pescaia dentro la pineta di Roccamare, campeggio evacuato; Incendio in un campeggio a Castiglione Pescaia, 600 evacuati nel Grossetano; ++ Incendio in campeggio a Castiglione Pescaia,600 evacuati ++.

Incendio in un campeggio a Castiglione della Pescaia: evacuate 600 persone. «Esplose alcune bombole del gas» - Forte incendio con 600 persone evacuate da un campeggio a Castiglione della Pescaia (Grosseto), in località Rocchette. Secondo msn.com

Incendio in un campeggio a Castiglione della Pescaia, 600 evacuati - Forte incendio con 600 persone evacuate da un campeggio a Castiglione della Pescaia (Grosseto), in località Rocchette. Lo riporta ansa.it