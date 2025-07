Quesada conta gli infortunati e lancia Belloni col Sudafrica | In ogni crisi c' è un' opportunità

Nell’attesa del secondo confronto tra Italia e campioni del mondo, Quesada analizza gli infortunati e sorprende con la scelta di Belloni contro il Sudafrica. Con l’assenza di Cannone e il recupero di Negri, il tecnico sceglie un outsider del Rovigo per rafforzare il reparto aereo. In ogni crisi si nasconde un’opportunità: sarà questa la chiave per affrontare i campioni del mondo e scrivere una nuova pagina di successo.

Per il secondo match dell'Italia coi campioni del mondo, sabato a Port Elizabeth il tecnico deve fare a meno anche di Lorenzo Cannone, recupera Negri e schiera a sorpresa l’estremo del Rovigo: "Ha meritato di essere titolare, ci darà una grande mano nel gioco aereo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Quesada conta gli infortunati e lancia Belloni col Sudafrica: "In ogni crisi c'è un'opportunità"

