Roma si accende nel weekend | eventi musica festival e sorprese sabato 12 e domenica 13 luglio

musica, arte e sapori, la Città eterna si accende di enchantment e allegria. Vieni a scoprire le meraviglie di un weekend ricco di sorprese e divertimento che renderanno indimenticabile il tuo soggiorno capitolino.

Sole, caldo e città. Ma anche spettacoli, musica, birra artigianale, cinema sotto le stelle, degustazioni di vino e gelati ispirati ai grandi titoli Disney+. Per i romani che hanno scelto di restare in città, o per chi arriva per un fine settimana tra cultura e divertimento, il secondo weekend di luglio offre un cartellone ricco e variegato. Da sabato 12 a domenica 13 luglio, Roma e dintorni si trasformano in un unico grande palcoscenico: tra serate danzanti, rassegne cinematografiche, feste popolari e proposte gourmet, ce n’è per tutti i gusti. Birre, food truck e musica live: Eataly si trasforma in una piazza d’estate. 🔗 Leggi su Sololaroma.it