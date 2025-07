Porto Cervo indagata la moglie dell’ad di Lufthansa per la morte di Gaia Costa

Un tragico episodio scuote Porto Cervo: la morte di Gaia Costa, investita da un SUV nel cuore della celebre località, ha portato all’indagine sulla moglie dell’amministratore delegato di Lufthansa. La donna, turista tedesca di 51 anni, è ora sotto accusa, sollevando interrogativi su responsabilità e cause di questa drammatica perdita. La vicenda si intreccia con un mondo di prestigio e mistero, lasciando tutti con il fiato sospeso e domande senza risposta.

Si tratta dell'incidente avvenuto lo scorso 8 luglio nel pieno centro di Porto Cervo, che ha visto morire la 24enne di Tempio Pausania investita da un suv. Alla guida del mezzo, una turista tedesca di 51 anni, tornata in Germania, e che secondo le testate, sarebbe la moglie dell'Ad della compagnia aerea, Cartsen Spohr. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Porto Cervo, indagata la moglie dell’ad di Lufthansa per la morte di Gaia Costa

In questa notizia si parla di: porto - cervo - indagata - moglie

A Milano le case di lusso più costose d’Italia: così è diventata più esclusiva di Forte dei Marmi e Porto Cervo - A Milano, il mercato immobiliare di lusso si conferma tra i più esclusivi d’Italia, superando anche località famose come Forte dei Marmi e Porto Cervo.

La top manager tedesca Vivian Spohr, moglie dell’AD Lufthansa, ha investito e ucciso la 24enne Gaia Costa a Porto Cervo. È indagata per omicidio stradale. #PortoCervo #incidente #lufthansa Vai su X

Carlo Legrottaglie in divisa: il carabiniere era al suo ultimo giorno di lavoro. Oggi è stato ucciso da alcuni banditi in fuga nelle campagne di Brindisi. Lascia moglie e due figlie Vai su Facebook

Ventenne travolta e uccisa da un suv a Porto Cervo, indagata la moglie dell’ad di Lufthansa; Investita e uccisa a P.Cervo, al volante moglie ad Lufthansa; Gaia Costa, uccisa da un Suv sulle strisce: la top manager indagata (moglie dell'ad di Lufthansa) è tornata in Germania.

Gaia Costa investita e uccisa a Porto Cervo: rientrata in Germania la moglie dell’ad di Lufthansa indagata per omicidio stradale - La turista tedesca Vivian Spohr, 51anni era in auto con la figlia. Secondo quotidiano.net

Gaia Costa travolta e uccisa sulle strisce a Porto Cervo, indagata la moglie dell'ad Lufthansa: c'era lei alla guida del suv - I filmati delle telecamere di videosorveglianza installate a via Aga Khan, a Porto Cervo, Sassari, che hanno immortalato gli ultimi istanti di ... Lo riporta msn.com