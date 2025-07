Classifica Tour de France 2025 sesta tappa | van der Poel riprende la maglia gialla Pogacar con 1’13 su Vingegaard

Il Tour de France 2025 entra nel vivo con una sesta tappa ricca di emozioni e sorprese. Dopo un finale da cardiopalma, gli specialisti delle classiche hanno dato spettacolo, mentre i grandi favoriti hanno mantenuto saldamente le posizioni in classifica. Van der Poel si riprende la maglia gialla, pogacar avanza, e Vingegaard resiste, promettendo ancora colpi di scena nelle prossime tappe. La corsa è appena iniziata, e l’adrenalina continua a salire…

La sesta tappa del Tour de France 2025 proponeva un finale molto mosso, con gli ultimi trenta chilometri caratterizzati dalla Cote de Saint-Michel-de-Motjoie (3,7 km al 4,2% di pendenza media), dallo strappo di Vire (750 metri all’8,9%) e dalla Cote de Vaudray (1200 metri al 7,1%) prima dell’ultimo chilometro in ascesa verso il traguardo. Non si sono però mossi gli uomini di classifica, che hanno lasciato fare gli specialisti delle classiche e c’è così stato il cambio di maglia gialla. L’olandese Mathieu van der Poel l’aveva ceduta ieri pomeriggio al termine della cronometro individuale e oggi se l’è ripresa dopo aver attaccato da lontano nella giornata terminata con la vittoria in solitaria dell’irlandese Ben Healy. 🔗 Leggi su Oasport.it