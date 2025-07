Treni ferrovie e rivoluzione della mobilità | il futuro viaggia su rotaia?

Il mondo è in fermento: la ferrovia sta rivoluzionando la mobilità sostenibile, offrendo soluzioni più ecologiche e performanti. Con capacità di carico senza pari e un impatto ambientale ridotto, il futuro viaggia su rotaia. Dalle città alle merci, le ferrovie rappresentano il volto innovativo di un trasporto più pulito e efficiente. Scopri come questa rivoluzione sta trasformando il nostro modo di muoverci e di vivere.

Nessun altro mezzo di trasporto via terra presenta le capacità di carico della ferrovia e il suo impatto sull’ambiente è il più limitato rispetto ad altri sistemi di spostamento di massa. Le sue emissioni medie di anidride carbonica per passeggero-chilometro sono infatti circa cinque volte inferiori rispetto ai mezzi su gomma e quindici volte in meno in confronto all’aereo, mentre il trasporto delle merci su rotaia è sette volte più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a quello su strada e produce fino a nove volte meno CO?. Eppure, soltanto l’8% dei viaggi terrestri nell’Unione europea avviene su ferrovia, il che però offre un ampio margine di crescita al settore. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Treni, ferrovie e rivoluzione della mobilità: il futuro viaggia su rotaia?

