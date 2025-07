Borsa | Milano peggiora -0,7% pesano Iveco e Unicredit

La Borsa di Milano si trova in difficoltà a meno di mezz'ora dalla chiusura, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,7%. Pesano particolarmente i titoli di Iveco e Unicredit, mentre aumentano spread e rendimenti sovrani, segnalando una crescente pressione sui mercati. Tra incertezze e segnali di volatilità, gli investitori restano in attesa di segnali più chiari, mentre scivola...

Piazza Affari peggiora a meno di mezz'ora dalla chiusura, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,7% e gran parte del paniere dei grandi titoli in rosso. In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 85,4 punti, con il rendimento annuo italiano in crescita di 3 punti al 3,55% e quello tedesco di 2,6 punti al 2,7%. Sale intanto a 16,1 punti il differenziale con i titoli decennali francesi, il cui rendimento aumenta di 2,7 punti al 3,38%. Scivola Iveco (-5,1%), dopo l'indiscrezione di Bloomberg sull'offerta di Leonardo (-0,58%) sulla divisione Idv, che arriverebbe a 1,6 miliardi di euro, debito compreso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano peggiora (-0,7%), pesano Iveco e Unicredit

