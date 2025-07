Canoa slalom Xabier Ferrazzi conquista l’argento nel K1 U23 ai Mondiali di Foix

L’entusiasmante giornata dei Mondiali Junior/Under 23 di Foix si tinge d’argento per l’Italia, con Xabier Ferrazzi che conquista il secondo posto nel K1 U23 maschile. Un risultato straordinario frutto di tecnica, determinazione e passione, che sottolinea il talento emergente nel panorama della canoa slalom internazionale. La sua prestazione rappresenta un grande passo avanti per il movimento italiano: l’Italia si conferma protagonista in questa disciplina.

Si tinge d’ argento per l’Italia la giornata dedicata a semifinali e finali del kayak individuale ai Mondiali JuniorUnder 23 2025 di canoa slalom di Foix, in Francia: Xabier Ferrazzi termina alla piazza d’onore nel K1 U23 maschile, nella gara in cui Michele Pistoni è quarto, mentre nella categoria Junior finisce ai piedi del podio Daniele Romano. Nel K1 Under 23 maschile Xabier Ferrazzi conquista la medaglia d’argento con un percorso netto in 81.42, fermandosi a soli 0.14 dall’oro del transalpino Titouan Castryck, che si impone, nonostante 2 penalità, in 81.28. Sul gradino più basso del podio sale lo spagnolo Manel Contreras, terzo in 82. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canoa slalom, Xabier Ferrazzi conquista l’argento nel K1 U23 ai Mondiali di Foix

