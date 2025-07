Rosalba Giugni a TPI | Vi racconto i 40 anni di Marevivo in difesa di Madre Madre

Nel cuore di Capri, il 5 maggio 1985, Rosalba Giugni e un gruppo di attivisti rivoluzionarono la quiete dell’isola per difendere il mare, dando vita a Marevivo. Quella scintilla di passione si trasformò in una missione che oggi, dopo 40 anni, ha raggiunto praticamente ogni angolo delle coste italiane, testimoniando un impegno incessante per la tutela del nostro patrimonio marino. La storia di Rosalba e Marevivo continua a ispirare, perché il mare merita difesa e amore.

Capri, 5 maggio 1985. La quiete vacanziera dell’isola viene travolta da un gruppo di attivisti che organizzano una manifestazione in difesa del mare guidati da una sommozzatrice caprese, Rosalba Giugni. L’iniziativa ha un tale successo che viene replicata all’Argentario, poi Portofino. Così nasce l’associazione Marevivo, che oggi compie 40 anni. Da allora non c’è praticamente località italiana sul mare dove Giugni & co non abbiano fatto sentire la propria voce in difesa del mare. Incontriamo la presidente di Marevivo a Venezia, dove ha appena portato il contributo dell’associazione alla sessione sull’acqua della Venice Climate Week. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Rosalba Giugni a TPI: “Vi racconto i 40 anni di Marevivo in difesa di Madre Madre”

