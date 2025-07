Pres Galatasaray | Osimhen? Faremo di tutto ma senza creare difficoltà finanziarie al club

Le trattative tra Galatasaray e Napoli per Victor Osimhen sono in pieno fermento, con il presidente turco che mette in chiaro l’impegno del club: faremo di tutto, ma senza mettere a rischio la stabilità finanziaria. È un equilibrio delicato che richiede attenzione e strategia, mentre le ore si fanno roventi e le decisioni si avvicinano. Riusciranno i turchi a trovare una soluzione soddisfacente? Restate con noi per scoprire gli sviluppi più recenti.

Le parole del presidente turco sull’affare Osimhen. Sono ore frenetiche sull’asse Galatasaray-Napoli per la questione Victor Osimhen. Il Napoli aspetta le garanzie bancarie sulla clausola . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Pres. Galatasaray: “Osimhen? Faremo di tutto ma senza creare difficoltà finanziarie al club”

Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

Così il vicepresidente del #Galatasaray sulla questione #Osimhen Con chi dovrebbe sostituire il Napoli l'attaccante nigeriano?

Calciomercato Napoli, dal Galatasaray: «Osimhen? Faremo di tutto per trattenerlo»

