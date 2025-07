Grok l' annuncio di Musk sconvolge ilmondo | Ecco cosa ha risolto

L'annuncio di Musk sconvolge il mondo: ecco cosa ha risolto. Una svolta epocale firmata Grok sta aprendo nuove frontiere nell’intelligenza artificiale. Mentre il chatbot di xAI si trova al centro di polemiche diplomatiche, Elon Musk sorprende annunciando un traguardo incredibile per Grok 4, che potrebbe rivoluzionare il futuro della tecnologia. Un passo deciso verso un'intelligenza più potente e responsabile, destinato a cambiare le regole del gioco.

Una svolta epocale firmata Grok. Nei giorni in cui il chatbot di Intelligenza artificiale di xAI, la compagnia di Elon Musk, è nuovamente nella bufera per due casi diplomatici clamorosi riguardo, rispettivamente, Erdogan e Adolf Hitler, è lo stesso miliardario americano ad annunciare, su X (di sua proprietà), il nuovo strabiliante obiettivo raggiunto dalla sua creatura. "Grok 4 è la prima volta, nella mia esperienza, che un'intelligenza artificiale è riuscita a risolvere difficili problemi di ingegneria del mondo reale, le cui risposte non si trovano da nessuna parte su Internet o nei libri. E andrà molto meglio", scrive il patron di Tesla. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Grok, l'annuncio di Musk sconvolge ilmondo: "Ecco cosa ha risolto"

