Venerdì l' assemblea provinciale del Partito Socialista

Venerdì 11 luglio alle 19, il cuore della comunità socialista a Caserta si riunisce per l’assemblea provinciale del Partito Socialista Italiano. Un momento cruciale in vista delle imminenti elezioni regionali in Campania, che segna un passo deciso verso un futuro di rinnovamento e impegno. Attraverso questo appuntamento, il partito intende rafforzare i propri valori e ascoltare le esigenze della collettività, perché ogni voce conta nel cammino verso il cambiamento.

