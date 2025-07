Forbidden fruit replica puntata del 10 luglio in streaming | Video Mediaset

Oggi, giovedì 10 luglio, non perdere il doppio appuntamento con Forbidden Fruit, la telenovela turca che conquista i cuori di milioni di spettatori. Se ti sei perso gli episodi 10 e 11 in diretta su Canale 5, puoi rivederli in streaming grazie ai video Mediaset. Preparati a scoprire nuove rivelazioni e colpi di scena che ti terranno incollato allo schermo fino all’ultima scena. Quando...

Doppio appuntamento oggi – giovedì 10 luglio – con la soap turca Forbidden fruit. Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 10 e 11 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Alihan convoca Zeynep a casa sua con la scusa di portargli dei documenti. Ender e Caner si recano in gioielleria per tentare di vendere l'anello che Halit le ha regalato. Lal fa pubblicare un articolo in cui si parla di un probabile matrimonio tra lei e Alihan. Quando Zeynep lo viene a sapere, rimane profondamente scossa.

Zeynep scopre un segreto scioccante in Forbidden Fruit, le trame turche - In Forbidden Fruit, la nuova soap turca in onda su Canale 5, Zeynep si trova di fronte a una scoperta scioccante che potrebbe cambiare tutto.

