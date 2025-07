Inter Frattesi si opera per un’ernia e scherza sui social | Ho chiesto di mettere a posto pure i piedi

Davide Frattesi si affaccia alla nuova stagione con un sorriso, nonostante l’operazione dihernia sportiva bilaterale presso l’Humanitas di Rozzano. La sua battuta sui social, “Ho chiesto di mettere a posto pure i piedi, ma non c’è stato niente da fare”, dimostra il suo spirito positivo e ironico. Ora, convalescente e pronto a tornare più forte di prima, la sua determinazione è tutta da raccontare. Resta in attesa di vederlo in campo!

Milano, 10 luglio 2025 – Rischia di cominciare con un pizzico di ritardo rispetto ai compagni di squadra la nuova stagione di Davide Frattesi. Il centrocampista dell'Inter si è sottoposto oggi a un'operazione di Sports Hernia bilaterale, presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L'intervento, come da nota del club nerazzurro, è perfettamente riuscito. "Ho chiesto di mettere a posto pure i piedi, ma non c'è stato niente da fare", ha scherzato Frattesi su Instagram postando una foto direttamente dal letto d'ospedale. Da capire se il giocatore riuscirà ad esserci già al 100% nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter, Frattesi si opera per un’ernia e scherza sui social: “Ho chiesto di mettere a posto pure i piedi”

