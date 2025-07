Rios Inter nerazzurri fuori dalla corsa | la Roma è avanti ma c’è una speranza

Il mercato estivo si avvicina e il futuro di Richard Rios, talentuoso centrocampista del Palmeiras, tiene banco tra i tifosi nerazzurri. Dopo un inizio promettente, le trattative sembrano essersi rallentate, lasciando aperta una speranza di approdo all’Inter. La corsa al giovane colombiano si fa complicata, ma le ultime notizie suggeriscono che nulla sia ancora deciso. Riuscirà l’Inter a sorprendere tutti e portare Rios in Italia? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti.

Rios Inter, le ultime sul futuro del centrocampista colombiano del Palmeiras nel mirino del club nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. La situazione di Richard Rios, centrocampista del Palmeiras, è in continua evoluzione, ma al momento sembra essere in stand-by. Come riportato dal giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’ Inter, che era stata la prima squadra a muoversi per il giocatore, ha deciso di rallentare la trattativa. Il motivo principale di questo freno sembra essere legato alla possibile permanenza di Hakan Calhanoglu, il cui futuro non è ancora chiaro. Al momento, infatti, il centrocampista turco non ha ricevuto offerte concrete e la sua permanenza in nerazzurro potrebbe influire sulla priorità dell’operazione Rios. 🔗 Leggi su Internews24.com