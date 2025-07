Nordio zittisce il Pd sul caso Almasri | Ma quali dimissioni… E' solo un vostro desiderio

Carlo Nordio si scontra con le pressioni politiche, rispondendo con fermezza alle richieste di dimissioni sul caso Almasri. Sotto attacco dalle opposizioni, il Guardasigilli ha evocato un'icona storica della resistenza, ricordando la celebre risposta del generale McAuliffe a Bastogne: "Nuts!". Un gesto simbolico che sottolinea la sua determinazione a non piegarsi alle provocazioni, dimostrando come il coraggio e la fermezza siano ancora valori fondamentali in politica.

Sotto assedio dalle opposizioni, Carlo Nordio ha citato la celebre espressione del generale di brigata americano Anthony McAuliffe durante la battaglia di Bastogne per escludere sue dimissioni per il caso Almasri: "Sapete cosa ha detto il generale McAuliffe durante la battaglia di Bastogne? 'Nuts!'", ha dichiarato il Guardasigilli. L'episodio risale ai giorni attorno al Natale 1944 durante la Battaglia del Bulge, combattuta nelle gelide foreste del Belgio orientale. Nella controffensiva lanciata a sorpresa da Hitler nelle Ardenne, quando ormai la Seconda guerra mondiale volgeva verso la fine, la 101ma Divisione aviotrasportata e altre unit√† statunitensi si ritrovarono circondate a Bastogne, citt√† cruciale per l'avanzata nazista verso il porto di Anversa. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Nordio zittisce il Pd sul caso Almasri: ‚ÄúMa quali dimissioni‚Ķ E' solo un vostro desiderio‚ÄĚ

