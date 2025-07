Ferrero acquista Kellogg per 3,1 miliardi di dollari | accordo storico approvato all’unanimità

Ferrero fa il grande passo e acquista Kellogg per 3,1 miliardi di dollari, segnando un’operazione storica nel panorama alimentare globale. L’accordo, approvato all’unanimità, rafforza la presenza dell’azienda italiana nel settore cerealicolo e apre nuove frontiere di crescita e innovazione. Un’alleanza strategica che promette di rivoluzionare il mercato: lo ...

Ferrero ha siglato un accordo definitivo per l'acquisto di WK Kellogg, storico marchio del settore cerealicolo, per 23 dollari per azione in contanti, pari a un valore aziendale complessivo di 3,1 miliardi di dollari. Lo comunica una nota ufficiale, in cui si sottolinea che l'intesa è stata approvata all'unanimità dal consiglio di amministrazione di WK Kellogg, confermando la solidità dell'accordo e l'interesse reciproco delle parti.

