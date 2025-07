Nuove strutture 1200 assistiti un nuovo manifesto delle persone sordocieche | il 2024 della Lega del Filo d’Oro

La Lega del Filo d’Oro, con 61 anni di dedizione, continua a connettere le persone sordocieche al mondo, affrontando sfide e guardando avanti. Con oltre 1200 assistiti e un nuovo manifesto delle persone sordocieche per il 2024, l’organizzazione rinnova il suo impegno a garantire diritti, autonomia e inclusione. Un momento di riflessione e speranza che segna un passo importante nel percorso verso un futuro più inclusivo e solidale.

Sessantuno anni di impegno per riconnettere le persone sordocieche al mondo esterno, un presente fatto di sfide e uno sguardo rivolto al futuro. La Lega del Filo d’Oro ha celebrato oggi, 10 luglio, un anniversario importante con la presentazione, presso l’Università degli Studi di Milano, del suo Bilancio Sociale 2024, anno in cui la fondazione ha tagliato il traguardo dei 60 anni di attività. Un’occasione per raccontare cosa significa, oggi, prendersi cura delle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriali intrecciando un lavoro di assistenza, ricerca e difesa dei diritti. Oltre al presidente della Fondazione Rossano Bartoli, erano presenti Barbara Duca, direttore amministrativo delle finanze, Roberto Costantini, direttore generale, Dea Palmitessa, area manager di Unicredit e Clodia Vurro, docente dell’Università degli studi di Milano. 🔗 Leggi su Open.online

