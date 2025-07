Queen Kelly 1929 di Erich von Stroheim apre il Festival di Venezia 2025 | versione restaurata in anteprima mondiale

Il 2025 segna un momento storico per il cinema: Queen Kelly di Erich von Stroheim, capolavoro incompiuto e pietra miliare del muto, apre in grande stile la 82ª Mostra di Venezia con un’anteprima mondiale della versione restaurata. Un evento unico, accompagnato dalla musica dal vivo del Syntax Ensemble, che riporta alla luce un’opera dimenticata e la sua magia. Un’occasione da non perdere per gli appassionati di cinema e arte.

Sarà Queen Kelly (1929) di Erich von Stroheim il film di Pre-apertura dell’ 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. L’evento speciale si terrà martedì 26 agosto 2025 alla Sala Darsena del Lido, con la proiezione in anteprima mondiale della nuova versione restaurata del capolavoro incompiuto, accompagnata da musica dal vivo eseguita dal Syntax Ensemble. Un capolavoro incompiuto, tornato alla luce. Prodotto e interpretato dall’iconica Gloria Swanson, Queen Kelly è uno dei film più leggendari e controversi del cinema muto. Diretto dal visionario Erich von Stroheim ( Greed, Foolish Wives ), il film fu interrotto durante le riprese e rimase incompiuto, alimentando un’aura di mistero e fascino. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Queen Kelly (1929) di Erich von Stroheim apre il Festival di Venezia 2025: versione restaurata in anteprima mondiale

In questa notizia si parla di: queen - kelly - erich - stroheim

Queen Kelly di von Stroheim preapertura Mostra Venezia - Preparati a un'esperienza cinematografica senza precedenti: Queen Kelly di von Stroheim, capolavoro incompiuto del 1929, torna a splendere in una versione restaurata presentata in anteprima mondiale alla Mostra di Venezia.

"Queen Kelly" (1929), il leggendario capolavoro incompiuto di Erich von Stroheim, è il film di preapertura il 26 agosto dell'82. Mostra del Cinema di Venezia. Sarà presentato in prima mondiale in una nuova versione restaurata con materiali ritrovati. https://rbca Vai su X

Milestone’s new reconstruction of Erich von Stroheim and Gloria Swanson's Queen Kelly to premiere August 26 at 82nd La Biennale di Venezia - https://mailchi.mp/milestonefilms/milestones-queen-kelly-to-premiere-at-venice Vai su Facebook

Queen Kelly di von Stroheim preapertura della Mostra di Venezia; Queen Kelly di von Stroheim per la pre apertura della Mostra del Cinema di Venezia; Queen Kelly di von Stroheim preapertura Mostra Venezia.

Al Lido ritorna "Queen Kelly" con la divina Gloria Swanson - Il capolavoro incompiuto di Erich von Stroheim del '29 sarà nella serata di preapertura della Mostra di Venezia ... Come scrive msn.com

Queen Kelly di von Stroheim preapertura della Mostra di Venezia - Queen Kelly (1929), capolavoro incompiuto di Erich von Stroheim, prodotto e interpretato da Gloria Swanson, sarà il film della Serata di preapertura dell'82/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematograf ... Riporta ansa.it