Valentina Persia la parodia di Belen Rodriguez e della sua maschera intima per la vulva | C’è anche la XXL e tira su la pelle

Valentina Persia si prende gioco di Belen Rodriguez con una divertente parodia della sua famosa maschera intima per la vulva, diventata virale sui social. Con ironia e un tocco di simpatia, Persia commenta: "Tesoro, la tua idrata, la mia tira su la pelle," scatenando il sorriso tra i follower. La comicità di Valentina aggiunge un pizzico di leggerezza alle tendenze beauty più discutibili, dimostrando ancora una volta che il buon umore è la miglior cura.

