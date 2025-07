Ferrero acquista Kellogg per 3 miliardi di dollari | gli iconici cereali da colazione diventano italiani

passione di Ferrero per l’innovazione e la crescita globale». Con questa acquisizione da 3,1 miliardi di dollari, gli iconici cereali Kellogg diventano parte del nostro universo italiano, aprendo nuove opportunità di sviluppo e rafforzando la presenza internazionale del gruppo. Un passo strategico che segna l’inizio di una collaborazione all’insegna della qualità e dell’eccellenza, pronta a conquistare i palati di tutto il mondo.

Ferrero ha raggiunto un accordo per acquistare WK Kellogg Klg, nota società dei corn flakes, per 3,1 miliardi di dollari. L’accordo – raggiunto sulla base di 23 dollari per azione – è stato approvato all’unanimità dal consiglio di amministrazione di Kellogg e annunciato nella mattinata di giovedì 10 luglio. L’acquisizione, fa sapere il gruppo italiano noto in tutto il mondo per la Nutella, non è altro che «un nuovo capitolo della comprovata strategia di Ferrero di acquisire, investire e far crescere marchi iconici, continuando a migliorare la presenza complessiva e l’offerta di prodotti in Nord America ». 🔗 Leggi su Open.online

