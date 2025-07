Figment 2 | Creed Valley e Sky Racket GRATIS su Epic Games Store

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica! Fino al 17 luglio, Epic Games Store regala due giochi straordinari: Figment 2: Creed Valley e Sky Racket. Due avventure imperdibili che combinano azione, creatività e sfide emozionanti. Scopriamo insieme le loro caratteristiche e come scaricarli facilmente, per arricchire la tua libreria digitale con titoli che sorprendono e coinvolgono. Preparati a vivere esperienze indimenticabili!

Fino al 17 luglio, l’ Epic Games Store regala due giochi imperdibili: Figment 2: Creed Valley (normalmente €24.99) e Sky Racket (€14.99). Scopri le loro caratteristiche e come scaricarli facilmente! Descrizione dei Giochi. 1? Figment 2: Creed Valley. Genere: Action-adventure psichedelico, puzzle, narrativo Caratteristiche principali: Un viaggio onirico in un mondo surreale, ricco di enigmi e personaggi stravaganti.. Combattimenti ritmici basati sulla musica.. Una storia profonda che esplora temi come coraggio e paure interiori.. Grafica colorata e colonna sonora coinvolgente.. Per chi è adatto? Se ami avventure narrative con un tocco artistico e puzzle stimolanti, questo gioco fa per te! 2? Sky Racket. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

