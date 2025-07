Il piazzale del commissariato intitolato ai tre agenti vittime del dovere

Un gesto di profonda riconoscenza e rispetto che onora il coraggio e il sacrificio di tre eroi della sicurezza pubblica. Al Commissariato di Castel Volturno, si è svolta una toccante cerimonia di intitolazione del piazzale interno ai valorosi agenti vittime del dovere: il Sovrintendente Gabriele Rossi, il Vice Sovrintendente Francesco Alighieri e l’Agente Scelto della Polizia. Un tributo che rimarrà scolpito nel cuore della comunità , per ricordare che il loro esempio di dedizione vive nei nostri cuori.

Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno è avvenuta la cerimonia di intitolazione del piazzale interno alla memoria del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Gabriele Rossi, del Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Francesco Alighieri e dell’Agente Scelto della Polizia. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: piazzale - commissariato - intitolato - agenti

Il piazzale del commissariato intitolato ai tre agenti vittime del dovere; Castel Volturno: il piazzale del Commissariato intitolato alle vittime del dovere della Polizia di Stato; Castel Volturno, il piazzale del Commissariato intitolato a tre poliziotti caduti in servizio.

Castel Volturno: il piazzale del Commissariato intitolato alle vittime del dovere della Polizia di Stato - Scopri tutti i dettagli riguardo Castel Volturno: il piazzale del Commissariato intitolato alle vittime del dovere della Polizia di Stato . Da casertaweb.com

Castel Volturno, il piazzale del Commissariato intitolato a tre poliziotti caduti in servizio - Un gesto di memoria e gratitudine per onorare chi ha sacrificato la propria vita per lo Stato. pupia.tv scrive