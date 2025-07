Yura Borisov per Artificial di Luca Guadagnino

Yura Borisov, protagonista di successo e candidato all’Oscar, si prepara a conquistare il grande schermo con Luca Guadagnino in Artificial. Dopo aver brillato in Anora di Sean Baker, Borisov si unisce al cast di un progetto ambizioso, una commedia drammatica ambientata nel mondo dell’intelligenza artificiale. Un’interpretazione che promette emozioni e riflessioni profonde, portando il cinema italiano e internazionale a nuovi livelli di eccellenza. La sua presenza nel film rappresenta sicuramente un evento da non perdere.

Yura Borisov, che ha ottenuto una nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista per la sua acclamata interpretazione al fianco di Mikey Madison in Anora di Sean Baker, è stato ufficialmente scelto per il prossimo film di Luca Guadagnino Artificial. Il film, la cui produzione è affidata ad Amazon MGM, è descritto come una “commedia drammatica ambientata nel mondo dell’intelligenza artificiale “. Simon Rich ha scritto la sceneggiatura e produrrà il film insieme a David Heyman e Jeffrey Clifford di Heyday Films, oltre a Jennifer Fox. In Russia, Yura Borisov è considerato una vera e propria star, con oltre 50 film al suo attivo, tra cui “ Il capitano Volkonogov è fuggito ” e “ L’influenza di Petrov ” di Kirill Serebrennikov. 🔗 Leggi su Cinefilos.it