LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | sigillo in solitaria per Healy a Vire Van der Poel torna maglia gialla

Il Tour de France 2025 entra nel vivo con emozionanti sorprese e scelte decisive. Oggi, la tappa di Vire ha regalato un sigillo in solitaria per Healy, mentre Van der Poel torna a indossare la maglia gialla, promettendo spettacolo anche domani sul Mur-de-Bretagne. Rimanete con noi: l’adrenalina continua!

17:27 Domani altra tappa da non perdere con l'arrivo sul Mur-de-Bretagne che promette scintille. 17:25 LA TOP TEN DELLA CLASSIFICA GENERALE 1-Mathieu van der Poel (NED, Alpecin-Deceunink) 21:52.34 2-Tadej Pogacar (SLO, UAE Team ADQ) +0:01 3-Remco Evenepoel (BEL, Soudal Quick-Step) +0:43 4-Kevin Vauquelin (FRA, Arkèa-B&B Hotels) +1:00 5-Jonas Vingegaard (DEN, Team Visma – Lease a Bike) +1:14 6-Matteo Jorgenson (USA, Team Visma – Lease a Bike) +1:23 7-Joao Almeida (POR, UAE Team ADQ) +1:59 8-Ben Healy (IRE, EF Education-Easypost) +2:01 9-Florian Lipowitz (GER, Red Bull-BORA-hansgrohe) +2:32 10-Primoz Roglic (SLO, Red Bul-BORA-hansgrohe) +2:36 17:22 Ufficiale.