Sei curioso di scoprire quanto sia facile o difficile trovare casa a Bergamo? L'Osservatorio Permanente sulle condizioni dell’Abitare e degli affitti brevi si appresta a rispondere a domande cruciali come il numero di alloggi disponibili, i costi degli affitti e l’offerta di B&B. Con dati aggiornati e analisi approfondite, questa nuova istituzione promette di diventare un punto di riferimento per cittadini, investitori e turisti.

Bergamo. Quante alloggi ci sono a Bergamo? Quanto costano? E l’affitto? E i B&B? Sono solamente alcune delle domande alle quali dovrà trovare una risposta l’Osservatorio Permanente sulle condizioni dell’Abitare e degli affitti brevi – istituito con delibera del Consiglio comunale n. 34 del 23062025 – che a breve sarà operativo. “All’Osservatorio, – spiega l’assessora Claudia Lenzini – sono attribuite in particolare alcune funzioni particolarmente importanti per definire e realizzare politiche abitative in grado di affrontare il complesso che questo ambito pone alla nostra attenzione. Mi riferisco a questioni come l’acquisizione e lo scambio di dati in relazione al patrimonio immobiliare nel Comune di Bergamo con finalità conoscitive e per le finalità dell’Osservatorio; l’elaborazione di visioni e ipotesi operative in tema di politiche abitative e sviluppo sociale ed economico del territorio; la creazione di un contesto di confronto per una conoscenza partecipata dei bisogni, utile per orientare le scelte politiche abitative e le strategie volte al potenziamento dei servizi territoriali; le azioni e strategie volte al potenziamento della condizione abitativa all’interno del territorio, anche attraverso strumenti di comunicazione e trasparenza ed esclusi su temi di emergenza abitativa e di affitti brevi in connessione con la cittadinanza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Affitti brevi e politiche abitative, a Bergamo trova casa l’osservatorio permanente

