Aleksandar Stankovic Inter incontro terminato con il Club Brugge | le prime indiscrezioni

L'incontro tra Aleksandar Stankovic e la dirigenza dell’Inter, svoltosi oggi pomeriggio, ha acceso le speculazioni sul futuro del giovane centrocampista serbo. Con il Club Brugge in pressing per l'acquisizione, le prime indiscrezioni suggeriscono un possibile trasferimento in Belgio, dopo il prestito al Lucerna. La situazione si fa sempre più interessante: quali saranno le prossime mosse di Stankovic e dei nerazzurri? Restate con noi per gli aggiornamenti esclusivi.

Aleksandar Stankovic Inter, le ultime sul futuro del centrocampista serbo nerazzurro dopo il prestito al Lucerna. I dettagli. L’incontro di oggi pomeriggio alla sede dell’ Inter ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati di calcio, in quanto ha visto la presenza della dirigenza del Club Brugge, il club belga che potrebbe presto acquisire il centrocampista Aleksandar Stankovic, giovane talento di proprietà nerazzurra. Tuttavia, nonostante la rilevanza dell’incontro, i dirigenti del club belga, il direttore sportivo Devy Rigaux e il direttore generale Bob Madou, non hanno rilasciato alcuna dichiarazione al termine della riunione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Aleksandar Stankovic Inter, incontro terminato con il Club Brugge: le prime indiscrezioni

In questa notizia si parla di: inter - stankovic - incontro - aleksandar

Inter, Marotta lo stratega: saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l’aiuto di Stankovic - Inter Marotta, il maestro della strategia nerazzurra, si prepara a rivoluzionare la rosa: saluta Calhanoglu, già pronto il suo successore, più forte e con il supporto di Stankovic.

Aleksandar Stankovic verso il Bruges per raccogliere l'eredità di Jashari, che andrà al Milan. In settimana, incontro tra l'Inter e il club belga per chiudere l'operazione: 10 milioni di euro più diritto di recompra. - SportMediaset Vai su Facebook

#Inter, a inizio settimana incontro decisivo con il #Brugge per il passaggio in Belgio di Aleksandar #Stankovic. Operazione da 10M, con l'Inter che dovrebbe mantenere il diritto di recompra. @sportmediaset Vai su X

Inter, entra nel vivo la trattativa per la cessione di Aleksandar Stankovic: dirigenti del Bruges in sede; Il Club Bruges accelera per Stankovic, incontro con l’Inter: il suo arrivo libera Jashari al Milan?; Inter, Aleksandar Stankovic al Bruges per sostituire Jashari.

Il Club Bruges accelera per Stankovic, incontro con l’Inter: il suo arrivo libera Jashari al Milan? - Il club belga è a Milano per ottenere il sì dell’Inter per il centrocampista Stankovic: il suo arrivo in Belgio potrebbe liberare Jashari in direzione Milan. Si legge su msn.com

Inter, entra nel vivo la trattativa per la cessione di Aleksandar Stankovic: dirigenti del Bruges in sede - I l direttore sportivo Devy Rigaux e il direttore generale Bob Madou sono arrivati nella sede di Viale della Liberazione per incontrare i dirigenti dell'Inter e fare il punto sul pasaggio in Belgio di ... Lo riporta calciomercato.com