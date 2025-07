Gli Usa impongono sanzioni alla relatrice Onu Francesca Albanese

L'annuncio delle sanzioni da parte degli Stati Uniti nei confronti di Francesca Albanese, relatrice ONU per i diritti umani nei territori palestinesi, scuote il panorama internazionale. Washington accusa Albanese di aver intrapreso azioni considerate illegittime e offensive, puntando il dito contro il suo ruolo nel sollecitare un intervento della Corte penale internazionale. Questa mossa apre un nuovo capitolo nelle tensioni diplomatiche e pone domande sulla libertĂ di denuncia e sul rispetto dei diritti umani a livello globale.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato l’imposizione di sanzioni da parte degli Stati Unit i nei confronti di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi. Secondo Washington, Albanese si è resa responsabile di «sforzi illegittimi e vergognosi» per sollecitare un intervento della Corte penale internazionale contro funzionari, imprese e dirigenti israeliani e statunitensi. Nel comunicato diffuso dal Dipartimento di Stato, gli Stati Uniti definiscono la condotta di Albanese «pregiudiziale e dannosa», ritenendola da tempo «inadatta a ricoprire il suo incarico». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Gli Usa impongono sanzioni alla relatrice Onu Francesca Albanese

