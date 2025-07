I cornflakes più famosi al mondo diventano italiani | Ferrero acquista Kellogg' s per 3,1 miliardi

I cornflakes, simbolo globale del breakfast, diventano italiani: Ferrero acquisisce Kellogg's per 3,1 miliardi di dollari. Questa mossa strategica segna un nuovo capitolo nel panorama alimentare internazionale, portando l’iconico marchio sotto il controllo italiano. Un'operazione che promette innovazione, qualità e tradizione, consolidando la presenza di Ferrero nel settore dei cereali e aprendo nuove opportunità di crescita. La sfida ora è trasformare questa unione in un successo ancora più grande.

Il Gruppo Ferrero e WK Kellogg Co hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo in base al quale la multinazionale con sede in Piemonte ha accettato di acquisire WK Kellogg Co, per 23,00 dollari per azione in contanti, per un valore aziendale complessivo di 3,1 miliardi di dollari. L’acquisizione, che include la produzione, la commercializzazione e la distribuzione dell’iconico. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - I cornflakes più famosi al mondo diventano italiani: Ferrero acquista Kellogg's per 3,1 miliardi

In questa notizia si parla di: kellogg - ferrero - miliardi - cornflakes

Media, il gruppo Ferrero pronto ad acquisire la statunitense Kellogg per 3 miliardi - Il Gruppo Ferrero di Alba si prepara a fare un grande passo nel mercato globale, con una potenziale acquisizione da 3 miliardi di dollari della statunitense Kellogg, famosa per i cereali lavorati.

Il gruppo italiano Ferrero comunica ufficialmente di aver acquisito il gigante dei cereali americano WK Kellogg: operazione da 3,1 miliardi di dollari @ultimoranet Vai su X

Ferrero vicina ad acquistare Kellogg per tre miliardi di dollari Vai su Facebook

Ufficiale: Ferrero ha acquistato Wk Kellogg per 3,1 miliardi di dollari. I corn flakes più famosi al mondo sono italiani; Ferrero vicina ad acquistare Kellogg per tre miliardi di dollari: i Corn Flakes diventano italiani; Ferrero vicina ad acquistare Kellogg per tre miliardi di dollari: i Corn Flakes diventano italiani.

I cornflakes più famosi al mondo diventano italiani: Ferrero acquista Kellogg's per 3,1 miliardi - Il Gruppo Ferrero e WK Kellogg Co hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo in base al quale la multinazionale con sede in Piemonte ha accettato di acquisire WK Kellogg Co, per 23, ... Da msn.com

Ferrero compra Kellogg, ufficiale l’operazione da 3,1 miliardi - Dopo le voci degli ultimi giorni, il Gruppo Ferrero e WK Kellogg Co hanno annunciato oggi di aver raggiunto un accordo definitivo in base al quale Ferrero ha ... msn.com scrive