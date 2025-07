Immobile torna in Serie A

Il ritorno di Ciro Immobile in Serie A segna un nuovo capitolo emozionante per il calcio italiano. Dopo l’esperienza turca al Besiktas, il suo trasferimento al Bologna entusiasma tifosi e appassionati, pronti a vedere nuovamente il centravanti protagonista sui campi italiani. La società felsinea ha ufficializzato l’ingaggio, aprendo così un’importante pagina di rilancio e ambizione. Con Immobile nel roster, il Bologna si prepara a puntare in alto, scrivendo un’altra entusiasmante storia di successo.

Ciro Immobile è di nuovo un calciatore della Serie A. Il Bologna ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del centravanti, che rientra nel massimo campionato italiano dopo l’esperienza al Besiktas. Di seguito il comunicato stampa del club rossoblù. Immobile, il comunicato del Bologna FC. Così la Società felsinea: “Il Bologna FC 1909 comunica di avere acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Ciro Immobile. Classe 1990, fra i migliori attaccanti della propria generazione, Ciro raggiunge Bologna seguendo il solco dei grandi campioni che, da Baggio e Signori in poi, hanno deciso di vivere in rossoblù una seconda e trionfale giovinezza, come Giardino, Di Valo e In tempi più recenti Palacio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Immobile torna in Serie A

