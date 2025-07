Altofonte riapre l' ufficio postale con le nuove dotazioni del progetto Polis

Altofonte torna a vivere il suo ufficio postale, ora completamente rinnovato grazie alle nuove dotazioni del progetto Polis. Dopo i lavori di ristrutturazione in via Salvatore Davì, l’ufficio riapre al pubblico, pronto a offrire servizi pubblici più efficienti e moderni. Una grande occasione per la comunità , che potrà usufruire di un servizio più rapido e innovativo. La ripresa delle attività segna un passo importante verso un futuro più connesso e inclusivo.

Dopo gli interventi realizzati nell’ambito del progetto "Polis" riapre al pubblico l'ufficio postale di Altofonte. Sono terminati lavori di ristrutturazione della sede in via Salvatore Davì finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della pubblica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: altofonte - riapre - ufficio - postale

Poste Italiane: Altofonte, l’ufficio postale è di nuovo operativo nella versione “Polis”; Al via i lavori di trasformazione dell'ufficio postale di Altofonte di via Salvatore Davì; Poste italiane aggiorna il cap in alcuni comuni della provincia di Palermo.

